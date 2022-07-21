Про це повідомив волонтер InformNapalm із Грузії Іраклі Комахідзе. У росії стверджують, що окупант пішов на війну з Україною добровольцем.

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Окупанта поховають в Уфі

Справжню ім'я горе-діджея – Азат Шакіров. Йому було 34 роки. Під своїм псевдонімом виступав з музичними сетами у російських клубах.

Служив в одному з підрозділів спецпризначенців. Однак в останній місяць його контрактної служби сталася маленька "неприємність" – окупанта ліквідували.

Деталі загибелі загарбника невідомі. 21 липня його поховають в Уфі.



Горе-діджей Азат Шакіров / Фото з соцмереж

Втрати окупантів у війні

Разом з Dj Mongol українські воїни від початку повномасштабної війни ліквідували вже 38 850 окупантів. Також серйозними є втрати техніки. Наші війська знищили:

танків – 1704;

бойових броньованих машин – 3912;

артилерійських систем – 859;

реактивних систем залпового вогню – 251;

засоби ППО – 113;

літаків – 221;

гелікоптерів – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710;

крилатих ракет – 167;

кораблів / катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781;

спеціальної техніки – 72.

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