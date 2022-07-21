Про це повідомив волонтер InformNapalm із Грузії Іраклі Комахідзе. У росії стверджують, що окупант пішов на війну з Україною добровольцем.

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Окупанта поховають в Уфі

Справжню ім'я горе-діджея – Азат Шакіров. Йому було 34 роки. Під своїм псевдонімом виступав з музичними сетами у російських клубах.

Служив в одному з підрозділів спецпризначенців. Однак в останній місяць його контрактної служби сталася маленька "неприємність" – окупанта ліквідували.

Деталі загибелі загарбника невідомі. 21 липня його поховають в Уфі.

DJ Mongol
Горе-діджей Азат Шакіров / Фото з соцмереж

Втрати окупантів у війні

Разом з Dj Mongol українські воїни від початку повномасштабної війни ліквідували вже 38 850 окупантів. Також серйозними є втрати техніки. Наші війська знищили:

  • танків – 1704;
  • бойових броньованих машин – 3912;
  • артилерійських систем – 859;
  • реактивних систем залпового вогню – 251;
  • засоби ППО – 113;
  • літаків – 221;
  • гелікоптерів – 188;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710;
  • крилатих ракет – 167;
  • кораблів / катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2781;
  • спеціальної техніки – 72.

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