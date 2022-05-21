Потери российских кафиров каждый день набирают все большие обороты. Наши воины уничтожают не только "пушечное" мясо россиян, но и наносят тяжелые удары офицерскому составу рашистов.

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Ликвидация "мажорного" оккупанта

Стало известно, что нашим героям удалось ликвидировать капитана Адама Хамхоева, командира десантно-штурмовой роты. О его гибели сообщили в "офицерском корпусе" Ингушетии.

Как выяснилось, ликвидированный нашими защитниками оккупант имел очень высокопоставленных родственников. Адам Хамхоев был племянником Юнус-Бека Евкурова, ранее бывшего главой Ингушетии, а ныне являющегося заместителем министра обороны России.

Россиянам стоит запомнить, что как только они пересекли границу с Украиной с оружием в руках – от смерти их спасет чудо.

Потери врага: последние новости

Нашим отважным воинам удалось наказать россиян за уничтожение моста и обстрелы Северодонецка. ВСУ нанесли точный удар по технике россиян, совершавшей эти нападения. Интересно, что "навели" наших воинов на эту технику российские пропагандисты, решившие похвастаться позициями кафиров.

Попытки российских кафиров проводить воздушную разведку все чаще терпят неудачу. Наши мастерские воины каждый день сбивают российские БПЛА "Орлан", так что их запасы у россиян быстро приближаются к критическому количеству.

Россияне пытались прорваться на трассу Лисичанск – Бахмут и отрезать наших героев от снабжения, а также заблокировать эвакуацию людей. Попытка врага завершилась его большими потерями. Кое-где рашисты вынуждены были отступить дальше позиций, которые занимали перед наступлением.

Львовские десантники отчитались об успешном уничтожении российской техники. Им удалось сжечь 8 единиц бронированной техники кафиров. Россияне потеряли 3 танка, 3 боевых машины пехоты и две боевые машины десантников.

По состоянию на 21 мая защитники Украины ликвидировали около 29 тысяч российских оккупантов.

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