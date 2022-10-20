Сегодня, в промежутке между 9.30 и 10.10, воздушную тревогу объявили почти в каждом регионе.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

Об угрозе ракетных обстрелов предупредили в:

в Киеве и Киевской области.

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Черновицкая область.

Также воздушная угроза сохраняется в Луганской области, где ее объявили еще 4 апреля.



Карта воздушных тревог 20 октября / alerts.in.ua

Впоследствии, около 11:33 почти во всех регионах, кроме Луганской области, объявили об отбое угрозы.

Угроза обстрела из Каспийского моря и Белоруссии

После объявления воздушной тревоги мониторинговая группа сообщила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

" Белорусский гаюн " сообщает, что 10:05 с военного аэродрома в Мачулищах взлетел Миг-31К. Этот истребитель замечен в направлении Барановичей.

Через 5 минут, в 10:10, с Барановичей взлетели 2 истребителя. Похоже, сопровождение. Авиация летит в направлении юго-востока.

Кроме этого, остается риск использования врагом дронов-камикадзе.

Главнокомандующий ВС Валерий Залужный призвал украинцев не паниковать, поскольку силы ПВО работают.

Наша система ПВО и ПРО эффективно работает благодаря профессионализму украинских воинов и военной помощи от партнеров. Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ,

– написал он.

Впоследствии еще во время тревоги в Украине в Беларуси впервые прокомментировали наличие российских самолетов в своем небе. Там заявили, что повышение активности самолетов сегодня – это "российская авиационная составляющая региональной группировки войск, осуществляющая плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства" .

Как вести себя во время воздушной тревоги