Сьогодні, у проміжку між 9:30 та 10:10, повітряну тривогу оголосили майже у кожному регіоні.

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У яких областях оголосили повітряну тривогу

Про загрозу ракетного обстрілу попередили у:

Києві та Київській області.

Житомирській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Івано-Франківській області;

Хмельницькій області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Також повітряна загроза зберігається на Луганщині, де її оголосили ще 4 квітня.



Карта повітряних тривог 20 жовтня / alerts.in.ua

Згодом, близько 11:33, майже в усіх регіонах, крім Луганщини, оголосили про відбій загрози.

Була загроза обстрілу з Каспійського моря та Білорусі

Після оголошення повітряної тривоги моніторингова група повідомила, що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання та надзвукових ракет тактичною авіацією.

Натомість "Беларускі гаюн" повідомляв, що 10:05 з військового аеродрому у Мачулищах злетів Міг-31К. Цей винищувач помічений у напрямку на Барановичі.

Через 5 хвилин, о 10:10, з Барановичів злетіли 2 винищувачі. Схоже, супровід. Авіація летіла у напрямку південного сходу, а потім пішла на посадку. Крім цього, залишаввся ризик використання ворогом дронів-камікадзе.

Головнокомандувач ЗС Валерій Залужний закликав українців не панікувати, оскільки сили ППО працюють.

Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаймо спокій і віру в ЗСУ,

– написав він.

Згодом, ще під час тривоги в Україні, у Білорусі вперше прокоментували наявність російських літаків у своєму небі. Там заявили, що підвищення активності літаків сьогодні – це "російська авіаційна складова регіонального угруповання військ здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".

Як поводитись під час повітряної тривоги