Сьогодні, у проміжку між 9:30 та 10:10, повітряну тривогу оголосили майже у кожному регіоні.

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У яких областях оголосили повітряну тривогу

Про загрозу ракетного обстрілу попередили у:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

Також повітряна загроза зберігається на Луганщині, де її оголосили ще 4 квітня.


Карта повітряних тривог 20 жовтня / alerts.in.ua

Згодом, близько 11:33, майже в усіх регіонах, крім Луганщини, оголосили про відбій загрози.

Була загроза обстрілу з Каспійського моря та Білорусі

Після оголошення повітряної тривоги моніторингова група повідомила, що є ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання та надзвукових ракет тактичною авіацією.

Натомість "Беларускі гаюн" повідомляв, що 10:05 з військового аеродрому у Мачулищах злетів Міг-31К. Цей винищувач помічений у напрямку на Барановичі.

Через 5 хвилин, о 10:10, з Барановичів злетіли 2 винищувачі. Схоже, супровід. Авіація летіла у напрямку південного сходу, а потім пішла на посадку. Крім цього, залишаввся ризик використання ворогом дронів-камікадзе.

Головнокомандувач ЗС Валерій Залужний закликав українців не панікувати, оскільки сили ППО працюють.

Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаймо спокій і віру в ЗСУ,
– написав він.

Згодом, ще під час тривоги в Україні, у Білорусі вперше прокоментували наявність російських літаків у своєму небі. Там заявили, що підвищення активності літаків сьогодні – це "російська авіаційна складова регіонального угруповання військ здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави".

Як поводитись під час повітряної тривоги

  • Якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, спокійно та без паніки перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Візьміть із собою засіб зв'язку, документи.
  • Швидко прямуйте в укриття, проте не забудьте подбати про літніх людей або маломобільних сусідів, які живуть неподалік. Допоможіть їм дістатися до безпечного місця або переконайтеся, чи вони можуть це зробити самостійно.
  • Не залишайте самих удома й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
  • Якщо ви не можете перейти в укриття, рятувальники радять користуватися "правилом двох стін".
  • Зауважте, що укриття можна покидати лише після відбою.