Так, чи не вперше у Білорусі одразу підтвердили активність авіації. Близько 11:00 з'явилось повідомлення, що російські літаки, мовляв, патрулюють кордони Союзної держави.

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Цими хвилинами російська авіаційна складова регіонального угруповання військ здійснює планове патрулювання повітряних кордонів Союзної держави,

– мовиться у повідомленні.

У Білорусі злітали винищувачі

Після оголошення тривоги у телеграм-каналі "Беларускі гаюн" повідомили, що з військового аеродрому у Мачулищах злетів Міг-31К. Його помітили у напрямку на Барановичі.

Через 5 хвилин з Барановичів злетіли ще 2 винищувачі. Схоже, супровід. Авіація полетіла у напрямку південного сходу. Однак згодом повідомили, що Міг-31К пішов на посадку.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не панікувати, оскільки сили ППО працюють.

З Білорусі запускають дрони

У Генштабі ЗСУ попереджають про ракетну загрозу з боку Білорусі. Також звідти можуть запускати дрони-камікадзе.

Наприклад, за добу 19 жовтня ворог здійснив пуски понад 10 безпілотників іранського виробництва “Shahed-136”, понад половину яких – саме з території Білорусі.

Чи є загроза повторного нападу з Білорусі

Попри те, що з Білорусі регулярно запускають ракети та дрони, в ООС переконані, що загроза нападу найближчим часом – низька. Прогнозують, що така ситуація буде до кінця 2022 року. Однак виключати її не можна.

Попередили, що навесні загроза повторного нападу з Білорусі може зрости. До того часу Росія встигне перекинути достатньо техніки та сил. Наразі в Білорусі вже перебуває 10 тисяч мобілізованих російських військових. Крім того, туди стягнули 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

Крім того, у Генштабі застерігали, що під виглядом навчальних зборів режим Лукашенка проводить приховану мобілізацію. Готують операторів зентіно-ракетних комплексів і танкістів.

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