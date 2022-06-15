Средняя дневная температура составит +23...+25 градусов. Теплее всего будет в Одессе и Запорожье. Там прогнозируют +25...+27 градусов. Также жарко будет в Закарпатье. Там обещают +24...+26 градусов.
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Самое прохладное – на Прикарпатье и Ровенщине. Там обещают +21...+23 градуса.
В Киеве прогнозируют +23...+24 градуса тепла. В украинской столице днем будет солнечно. Осадков не прогнозируют.
В общем, жители почти всех областей Украины могут быть спокойными: дождь не испортит планов на день. По данным синоптиков, будет дождаться только в трех областях. Речь идет о Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко заявила, что в четверг в Украине может быть даже холодно. В частности, в ночь на 16 июня на Западе воздух едва прогреется до +8...+14 градусов. Тем временем в Карпатах столбики термометра опустятся до +6...+10 градусов.
По словам Диденко, на остальной территории Украины будет теплее. В то же время – все равно свежевать. Дышать будет приятно. Температура воздуха прогреется до +12…+16 градусов.
В течение дня потеплеет. Максимальная температура воздуха на большинстве территорий Украины составит +22…+27 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, никаких сильных порывов, тихий, умеренный. Практически повсюду атмосферное давление будет повышенным – антициклональный характер погоды. Осадков завтра в Украине не предполагается,
– заявила Диденко.
Она добавила, что день готовит для украинцев много солнца и белых кучевых облаков.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +24...+26;
Львов – +23...+25;
Ивано-Франковск – +21...+23;
Тернополь – +22...+24;
Черновцы – +22...+24;
Хмельницкий – +22…+24;
Луцк – +22...+24;
Ровно – +21…+23;
Житомир – +22…+24;
Винница – +22...+24;
Одесса – +25...+27;
Николаев – +24...+26;
Херсон – +24...+26;
Симферополь – +24...+26;
Кропивницкий – +23…+25;
Черкассы – +23…+25;
Чернигов – +23...+25;
Суммы – +23…+25;
Полтава – +23...+25;
Днепр – +24...+26;
Запорожье – +25...+27;
Донецк – +23...+25;
Луганск – +23...+25;
Харьков – +23…+25;
Киев – +23…+25.
Погода в Украине на 16 июня / Карта Укргидрометцентра