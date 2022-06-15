Середня денна температура становитиме +23...+25 градусів. Найтепліше буде в Одесі та Запоріжжі. Там прогнозують +25...+27 градусів. Також спекотно буде на Закарпатті. Там обіцяють +24...+26 градусів.
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Найпрохолодніше – на Прикарпатті та Рівненщині. Там обіцяють +21...+23 градуси.
У Києві прогнозують +23...+24 градусів тепла. В українській столиці упродовж дня буде сонячно. Опадів не прогнозують.
Загалом жителі майже усіх областей України можуть бути спокійними: дощ не зіпсує планів на день. За даними синоптиків, дощитиме лише у трьох областях. Мовиться про Харківщину, Луганщину та Донеччину.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що у четвер в Україні може бути навіть холодно. Зокрема, у ніч на 16 червня на Заході повітря ледве прогріється до +8...+14 градусів. Тим часом у Карпатах стовпчики термометра опустяться до +6...+10 градусів.
За словами Діденко, на решті території України буде тепліше. Водночас – все одно свіжувато. Дихати буде приємно. Температура повітря прогріється до +12...+16 градусів.
Упродовж дня таки потепліє. Максимальна температура повітря на більшості територій України становитиме +22...+27 градусів.
Вітер очікується південно-західний, ніяких сильних поривів, тихий, помірний. Практично повсюди атмосферний тиск буде підвищеним – антициклональний характер погоди. Опадів завтра в Україні не передбачається,
– заявила Діденко.
Вона додала, що день готує для українців багато сонця й білих купчастих хмар.
Прогноз погоди у містах України 14 червня
Ужгород – +24...+26;
Львів – +23...+25;
Івано-Франківськ – +21...+23;
Тернопіль – +22...+24;
Чернівці – +22...+24;
Хмельницький – +22...+24;
Луцьк – +22...+24;
Рівне – +21...+23;
Житомир – +22...+24;
Вінниця – +22...+24;
Одеса – +25...+27;
Миколаїв – +24...+26;
Херсон – +24...+26;
Сімферополь – +24...+26;
Кропивницький – +23...+25;
Черкаси – +23...+25;
Чернігів – +23...+25;
Суми – +23...+25;
Полтава – +23...+25;
Дніпро – +24...+26;
Запоріжжя – +25...+27;
Донецьк – +23...+25;
Луганськ – +23...+25;
Харків – +23...+25;
Київ – +23...+25.
Погода в Україні на 16 червня / Карта Укргідрометцентру