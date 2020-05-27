В Украине начали бесплатно раздавать "евробляхи": правда или фейк

В украинском медиапространстве "гуляет" новость о том, что якобы "евробляхи" начали раздавать бесплатно. Действительно ли можно получить такой автомобиль даром, читайте в нашей статье.

Речь идет о конфискованных авто, судьбу которых решает государство. На сайте 24 канала уже говорилось о том, что на аукционах можно достаточно выгодно приобрести имущество, в том числе и автомобили.

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На этой неделе ряд украинских интернет-СМИ опубликовали новость о том, что в Украине уже начали раздавать "евробляхи" бесплатно. Об этом рассказал гендиректор ГП "СЕТАМ", Виктор Вишнев в интервью 112 каналу. На это предприятие государством возложена функция организации электронных торгов конфискованного имущества.

Каких авто касается

Но ничего сенсационного в его словах на самом деле нет. Это не касается автомобилей, которые находятся на территории Украины. Речь идет о тех автомобилях, которые были конфискованы в связи с попыткой провезти на них контрабанду.

Действительно, государство фактически передает такие конфискованные нерастаможенные автомобили бесплатно, если на них не нашелся покупатель в течение трех аукционов. Это преимущественно те машины, цена которых меньше, чем таможенные платежи.

Однако такое имущество передается бесплатно не первый год, вместе с другими объектами, которые не смогли продать. Это регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины "О порядке распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы" от 2002 года.

В этом документе четко указывается, кто может получить такое имущество:

государственные органы

учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты

военные

детские дома

учреждения исполнения наказаний и СИЗО

Поэтому, кто-либо не может получить такую машину, а только указанные в Постановлении субъекты. Сейчас достаются они преимущественно военным, силовикам и детским домам.

АТОшники самостоятельно ремонтируют их и пользуются на фронте, там всегда есть потребность в дополнительном транспорте. По словам Виктора Вишнева, за время работы ГП "СЕТАМ", туда было передано около тысячи "евроблях".

Решение о том, кому именно достанется машина, принимает специальная комиссия. Это также регулируется вышеупомянутым постановлением. В комиссию входят представители исполнительной и фискальной служб.

Стоит ли идти в суд

Такое решение можно обжаловать в суде, если кто-то считает, что государство несправедливо распределило имущество, рассказал в комментарии для сайт 24 канала адвокат Лаврентий Царук, основатель юридического бюро "Лаврентий Царук и партнеры".



Лаврентий Царук / Фото из личной страницы в Facebook

Юрист также подчеркнул, что данное имущество запрещается перепродавать, поэтому вряд ли в схеме распределения имущества существует серьезная коррупция.

Я не слышал о том, что здесь есть какая-то коррупция. Все очень просто – если конфискованное имущество не продается через систему открытых торгов на СЕТАМ, его отдают организациям или учреждениям, которые четко прописаны в Постановлении Кабмина,

– сказал Лаврентий Царук.

Адвокат заверил, что действительно ценные машины находят своего покупателя на торгах. Раздается лишь то, что никому не нужно.