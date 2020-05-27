В Україні почали безкоштовно роздавати "євробляхи": правда чи фейк

В українському медіапросторі "гуляє" новина про те, що начебто "євробляхи" почали роздавати безкоштовно. Чи дійсно можна отримати такий автомобіль задарма, читайте у нашій статті.

Мова йде про конфісковані авто, долю яких вирішує держава. На сайті 24 каналу вже йшлося про те, що на аукціонах можна доволі вигідно придбати майно, зокрема й автомобілі.

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Цього тижня низка українських інтернет-ЗМІ опублікували новину про те, що в Україні вже почали роздавати "євробляхи" безкоштовно. Про це розповів гендиректор ДП "СЕТАМ", Віктор Вишньов у інтерв’ю 112 каналу. На це підприємство державою покладена функція організації електронних торгів конфіскованого майна.

Яких авто стосується

Але нічого сенсаційного в його словах насправді немає. Це не стосується автівок, які знаходяться на території України. Мова йде про ті автомобілі, які були конфісковані в зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду.

Дійсно, держава фактично передає такі конфісковані нерозмитнені автомобілі безкоштовно, якщо на них не знайшлося покупця протягом трьох аукціонів. Це переважно ті автівки, ціна яких менша, ніж митні платежі.

Проте таке майно передається безкоштовно не перший рік, разом з іншими об’єктами, які не змогли продати. Це регулюється Постановою Кабінету Міністрів Україні "Про порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби" від 2002 року.

У цьому документі чітко вказується хто може отримати таке майно:

державні органи

заклади охорони здоров’я, освіти та соціального захисту

військові

дитячі будинки

установи виконання покарань та СІЗО

Тож, будь-хто не може отримати таку машину, а лише вказані в Постанові суб’єкти. Зараз дістаються вони переважно військовим, силовикам та дитячим будинкам.

АТОшники самостійно ремонтують їх й користуються на фронті, там є завжди потреба у додатковому транспорті. Зі слів Віктора Вишньова, за час роботи ДП "СЕТАМ", туди було передано близько тисячі "євроблях".

Рішення про те, кому саме дістанеться автівка, приймає спеціальна комісія. Це також регулюється вищезгаданою постановою. В комісію входять представники виконавчої та фіскальної служб.

Чи варто йти до суду

Таке рішення можна оскаржити в суді, якщо хтось вважає, що держава несправедливо розподілила майно, розповів у коментарі для сайт 24 каналу адвокат Лаврентій Царук, засновник юридичного бюро "Лаврентій Царук і партнери".

Лаврентій Царук / Фото з особистої сторінки у Facebook

Юрист також наголосив, що дане майно забороняється перепродавати, тож вряд чи у схемі розподілу майна існує серйозна корупція.

Я не чув про те, що тут є якась корупція. Все дуже просто – якщо конфісковане майно не продається через систему відкритих торгів на СЕТАМ, його віддають організаціям чи установам, які чітко прописані в Постанові Кабміну,

– сказав Лаврентій Царук.

Адвокат запевнив, що дійсно коштовні автівки знаходять свого покупця на торгах. Роздається лише те, що нікому не потрібно.