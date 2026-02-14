"Хуже всего услышать, что подразделения ПВО пустые": Зеленский рассказал о критической нехватке ракет

Президент Владимир Зеленский сообщил о критической нехватке ракет в подразделениях противовоздушной обороны Украины. По его словам, ПВО вынуждена использовать все ресурсы для отражения атак России, тогда как пополнение не всегда успевает поступать вовремя.

Приоритетом для Украины остается эффективное противодействие российским воздушным атакам. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Смотрите также Ракет ПВО в разы меньше, – Свириденко рассказала об одной из самых сложных зим за войну

Что сказал Зеленский о нехватке ракет для ПВО?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из худших новостей для руководства государства является доклад о полном исчерпании ракет в подразделениях противовоздушной обороны. По его словам, ПВО вынуждена использовать имеющиеся ресурсы для отражения массированных атак России, однако пополнение не всегда успевает поступать вовремя.

Зеленский отметил, что иногда новые ракеты удается доставить непосредственно перед очередными ударами, а иногда – буквально в последний момент. Он также отметил, что ракеты ПВО, которые Украина получила в воскресенье, уже были полностью использованы до четверга.

Отдельно президент поблагодарил международных партнеров за поддержку, однако заметил, что процесс предоставления современного вооружения часто затягивается на месяцы и годы. По его словам, в войне нельзя терять ни одного дня или возможности защитить жизни людей.

Что еще важного рассказал Владимир Зеленский во время своего выступления?