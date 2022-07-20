Мороженое продавалось в магазинах Закарпатской области. Также его видели на прилавках магазинов в Тернополе, Одессе, Полтаве и других городах.
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Партии этого мороженого снимают в разных странах мира
Мороженое производителя Häagen-Dazs экспортировали в Украину из Франции. В нем обнаружили очень опасное для здоровья человека вещество – этиленоксид .
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области информирует о получении информационного сообщения системы RASFF от 12 июля 2022 года № 2022.4027-fup 10 об обнаружении этиленоксида в ванильном мороженом, экспортировавшемся из Франции в Украину,
– говорится в официальном сообщении Госпродпотребслужбы Тернопольщины.
Местным операторам рынка Госпродпотребслужба сообщила, что продукцию необходимо изъять из обращения и в письменном виде проинформировать о выявленном несоответствии.
Также служба попросила покупателей сообщать в соответствующие органы, если они увидят это мороженое в одном из магазинов.
Добавим, что это мороженое уже изъято из прилавков магазинов разных стран мира и Европы.
- Швеции,
- Швейцарии,
- Хорватии,
- Финляндии,
- Германии,
- Польши,
- Дании,
- Испании,
- Тайваня,
- Ямайки,
- Индонезии,
- Сингапура и т.д.
Почему этиленоксид опасен
Этиленоксид – это промышленный химикат, обычно используемый в медицине для дезинфекции медицинского оборудования.
При вдыхании этиленоксида возникает острое отравление. У человека может возникнуть тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит, а контакт с кожей или слизистой глаз вызывает раздражение. Длительный контакт с этиленоксидом может привести к нарушениям деятельности мозга и нервной системы.
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