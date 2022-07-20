Морозиво продавалося в магазинах Закарпатської області. Також його бачили на прилавках магазинів у Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.

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Партії цього морозива знімають у різних країнах світу

Морозиво виробника Häagen-Dazs експортували в Україну з Франції. У ньому виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину – етиленоксид.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 12 липня 2022 року № 2022.4027-fup 10 стосовно виявлення етиленоксиду у ванільному морозиві, що експортувалося з Франції до України,

– мовиться в офіційному повідомленні Держпродспоживслужби Тернопільщини.

Місцевим операторам ринку Держпродспоживслужба повідомила, що продукцію необхідно вилучити з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.

Також служба попросила покупців повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать це морозиво в якомусь з магазинів.

Додамо, що це морозиво вже вилучили з прилавків магазинів різних країн світу та Європи, зокрема:

Швеції,

Швейцарії,

Хорватії,

Фінляндії,

Німеччині,

Польщі,

Данії,

Іспанії,

Тайваню,

Ямайки,

Індонезії,

Сінгапурі тощо.

Чому етиленоксид небезпечний

Етиленоксид – це промисловий хімікат, який зазвичай використовують в медицині для дезінфекції медичного обладнання.

При вдиханні етиленоксиду виникає гостре отруєння. У людини може виникнути нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо, а контакт зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення. Натомість тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.

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