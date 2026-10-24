"Технически невозможно": в Украине опровергли закиды Маска в отношении Starlink на дронах

Об этом сообщается в публикациях Сергея Стерненко и Сергея "Флэша" Бескрестнова.

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Как украинские эксперты отреагировали на заявление Маска?

В феврале в Украине ввели специальные "белые списки" для терминалов. Стационарные устройства могли свободно регистрировать как военные, так и гражданские пользователи.

Однако для работы любого спутникового терминала во время движения его необходимо было вносить в специальный перечень и подключать к военной системе Starshield.

Без внесения в соответствующие списки устройства спутниковой связи в Украине во время перемещения просто не функционировало. Все боевые миссии беспилотников, требующие спутниковой связи, осуществлялись исключительно с использованием системы Starshield.

То есть использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно– подчеркнул Стерненко.

Ограничения скорости и географии

Кроме того, начиная с зимы 2026 года, все терминалы Starlink над территорией Украины, включая временно оккупированные территории, имеют жесткое ограничение скорости перемещения до 70–90 километров в час.

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Над территорией России сеть Starlink вообще не работает. Указанные технические барьеры физически делают невозможным применение коммерческого оборудования для нанесения дальних или средних ударов беспилотной авиацией.

Следует напомнить, что ответ Стерненко и Бескрестнова был реакцией на пост Илона Маска. Бизнесмен заявил, что украинские военные якобы использовали Starlink для наступательных атак ударными беспилотниками, что, по его словам, нарушало правила пользования сервисом.

Переговоры о снятии ограничений

Напомним, ранее мы писали, что основатель компании SpaceX заявил об ограничении использования Starlink для наступательных ударов беспилотников.

Как уже сообщалось на нашем сайте, установленные ограничения скорости затруднили работу украинских дронов-перехватчиков. В то же время Владимир Зеленский 24 октября заявил, что ограничения удалось снять.