Соответствующее видео в телеграмме опубликовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в поздравлении отметил, что наши артиллеристы – это "Боги войны", пишет 24 Канал.
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Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.
Украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых сильных в мире. Несмотря на преимущество врага в ресурсах, наши воины максимально эффективны, мотивированы. И своей точностью обеспечивают мощные результаты,
– рассказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.
Президент Украины отметил, что наши инженерные войска ежедневно в сложных условиях выполняют множество различных задач и каждая из них – для устойчивости нашей обороны, продвижения вперед ВСУ и поражения России.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил каждого воина-инженера, ракетчика, артиллериста за службу и защиту Украины. Генерал также сказал, что он благодарен бойцам за то, что они самоотверженно:
- останавливают вражеские нашествия;
- освобождают нашу землю;
- поражают оккупантов в наиболее болезненные места;
- демонстрируют настоящую силу и мощь ВСУ.
Залужный поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии: смотрите видео
Главнокомандующий ВСУ поздравил бойцов с Днем инженерных войск: смотрите видео
Почему артиллеристы являются "Богами войны"
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в обращении сказал, что артиллеристы – это "Боги войны". Они ведь являются основой огневого могущества нашей армии.
Ракетные войска и артиллерию называют "Богами войны", ведь они остаются основным средством огневого поражения противника. Артиллеристы своими умелыми действиями, храбростью и решительностью каждый день уничтожают врага, поддерживая действия пехотинцев,
– объяснил Сырский.
Украинский генерал поблагодарил артиллеристов, которые берегут жизнь украинской пехоты и ежедневно уничтожают врагов, рискуя собственной жизнью. Он также добавил, что бойцы склоняют головы перед теми, кто отдал за нашу свободу жизни.
"Их подвиг и жертвенность навсегда останется в памяти нынешнего и грядущих поколений. Вечная слава Героям!" – заявил Сырский.
Украинский генерал поздравил бойцов ВСУ: смотрите видео
В Силах специальных операций ВСУ отметили, что они приводят, а артиллеристы уничтожают врага изо дня в день вплоть до победы.
Работать на передовой бок о бок с "Богами войны", четко выполнять задачи в тесной связке с лучшими – это большая честь! В День ракетных войск и артиллерии вспоминаем наиболее зажигательные моменты совместной работы по уничтожению врага,
– заявили военные.
Мощные моменты уничтожения врага: смотрите видео
В свою очередь командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев поздравил артиллеристов и инженерных войск. Он отметил, что без их мощной поддержки невозможна деятельность ВСУ как в наступлении, так и в обороне.
Благодаря высокому уровню подготовки и мастерства ваша мощность растет с каждым уверенным шагом вперед. Получив в войне с российскими оккупантами огромный боевой опыт и овладев новейшими образцами вооружения и техники, вы стали без преувеличения одними из лучших в мире,
– заявил Наев.
Генерал-лейтенант добавил, что их настойчивостью и мотивированностью сейчас увлекается весь мир. Военный заметил, что именно военные инженеры обычно первыми:
- прокладывают безопасные проходы в минных полях для продвижения пехоты и техники;
- обезвреживают взрывные устройства;
- строят переправы и фортификационные постройки.
Сергей Наев поблагодарил бойцов и пожелал им благосостояния, достатка, веселого смеха и пусть безоблачное будущее наших детей будет лучшим подарком ко Дню победы.
Как расчет Himars поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала отметил, что ни один род войск не ценится так высоко, как ракетные войска и артиллерия.
Огневая поддержка наземных войск была и остается определяющей в поле боя. Для воина эта поддержка стала синонимом выживания в самых сложных боевых ситуациях. За это мы уважаем и каждый раз с гордостью и благодарностью вспоминаем наших артиллеристов. Украинские ракетные войска и артиллерия делают все, чтобы враг очень дорого заплатил за развязывание кровавой войны и страдания украинцев,
– заявил Шаптала.
Он добавил, что инженерные войска являются сообществом неутомимых героев, которые оборудованы позициями и районами обороны, обезвреживают минные поля, обустраивают инженерные заграждения и сооружают переправы.
Руководитель Генштаба ВСУ добавил, что инженерные войска и артиллеристов объединяет то, что они берегут жизнь украинского воина и лишают врага назойливой мысли хозяйничать в Украине.
Анатолий Штефан показал, как расчет Himars приветствует всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Вероятно, бойцы запускали ракеты ATACMS.
Военный пообещал, что зло обязательно будет наказано.
Как расчет Himars поздравил всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии: смотрите видео