Выплаты, которые получают при рождении ребенка, кардинально не изменились за последние годы. Но как рассказал 24 Каналу доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, решение проблемы заключается вовсе не в деньгах.

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"Уже доказано многими странами мира, что увеличение выплат не стимулируют рождаемость. Более того, они могут влиять на тех, кто рожает, но не собирается воспитывать детей, давать им хорошее образование и развитие", – рассказал Андрей Длигач.

Почему украинцы не рожают детей

По словам доктора экономических наук, рождаемость упала вовсе не потому, что дети это дорого. Причина в том, что люди не понимают перспектив, думают, что это несвоевременное, немодное и сложное решение. Все эти аспекты имеют влияние, а фактор денег стоит далеко не на первом месте.

Средства важны, но они не являются стимулом. Украина должна привыкнуть к тому, что население в горизонте до 2030 года будет на уровне 30 – 32 миллиона. Не стоит мечтать о всплеске до 40 миллионов,

– добавил глава Adventer Group.

Надо думать над тем, как усилить рождаемость, чтобы наличие ребенка было стремлением современной украинской семьи. Но экономические вопросы страна решит вовсе не благодаря детям. Ведь мы говорим о трудовых ресурсах, которые появятся примерно через 20 лет.

Какой есть выход

"Экономические проблемы мы будем решать путем продления активного долголетия. Наша ключевая проблема – это преждевременная смертность, особенно мужчин. Продолжительность жизни стремительно уменьшается", – отметил Андрей Длигач.

Во-первых, продолжить активное долголетие можно благодаря росту качества медицинского обслуживания, профилактике болезней, просветительской работе, а главное – наполнению жизни украинцев смыслами. Люди сами должны хотеть работать дольше.

Второй фактор – это привлечение населения, которое работает не так интенсивно. Говорится о ветеранах, людей с инвалидностью, просмотр декретных отпусков. Надо дать возможность женщине раньше возвращаться к работе.

"Третье, к чему нам придется привыкать, – это импорт рабочей силы. Даже самая высокая степень автоматизации традиционных отраслей не позволит полностью избавиться или даже уменьшить потребность в человеческом ресурсе. В последующие десятилетия придется импортировать до 4 миллионов трудового ресурса", – заметил доктор экономических наук.