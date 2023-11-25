Нынешняя кампания памяти жертв Голодомора проходит под лозунгом "Помним. Объединяемся. Победим!". 24 Канал собрал фото из разных городов, чтобы показать единство украинцев в эту сакральную дату.

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Киев

В Киевской военной администрации отметили, что Украина во второй раз чтит память жертв тоталитарных преступлений в условиях полномасштабной войны.

Через 90 лет прямой наследник сталинистов – путинский режим, снова пытается применить те же инструменты геноцида. Они пытаются оставить нас без тепла, света, воруют наше зерно, уничтожают культурные достопримечательности, язык,

– отметил руководитель КГВА Сергей Попко.

Чествование жертв Голодомора в Киеве / Фото КГВА

Херсон

Почтили память жертв Голодомора и в Херсоне, не прекращающем терроризировать обстрелами враг. Там отметили, что воспоминания о Голодоморах "советский" режим пытался уничтожить и стереть из памяти украинцев, но попытки врага тщетны.

"Почти столетия мы с болью вспоминаем и чтим память о миллионах невинно убитых голодом украинцев", – говорится в сообщении.

Мир тоже не удалось ввести в заблуждение. Уже 28 государств признали Голодомор актом геноцида украинского народа.

Руководство Херсонской области почтило жертв / Фото ОВА

Харьков

В Харькове люди собрались, чтобы почтить память погибших.

В Харькове почтили память погибших / Анна Черненко для 24 Канала

Николаев

В Николаеве возле Мемориала памяти жертв Голодомора в 90-ю годовщину геноцида украинского народа около 20 человек почтили память жертв Голодомора минутой молчания и возложением цветов.

"Об этом должны помнить у себя внутри, а не куда-то выходить, поэтому публичное скопление людей мы не поддерживаем и по праздникам, которые будут, мы не будем собирать. Но мы как руководство должны отмечать, должны присутствовать и показывать, что мы помним, – отметил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Николаеве собралось около 20 человек / Фото Суспильное

Важно! В 16:00 по всей Украине объявлена общенациональная акция "Зажги свечу памяти".

Черновцы

В Черновцах возле монумента памяти жертв Голодомора и политических репрессий собралось несколько десятков человек. Священники помолились за упокой умерших из-за Голодомора 1932 – 1933 годов. Собравшиеся положили возле памятника колосья пшеницы и лампадки.

В Черновцах собравшиеся положили колосья пшеницы к монументу / Фото ОВА

Львов

В центре Львова местные жители и гости собрались на молебен. Участие в нем приняли воины и представители духовенства.

Как во Львове почтили память погибших / Фото Ивана Магуряка для 24 Канала

Днепр

На Днепропетровщине тоже почтили память жертв Голодоморов. Реквием провели у мемориала, посвященного этим событиям. Собрались представители областных и городских властей Днепра.

Почти каждую украинскую семью коснулась та беда. И мы являемся потомками людей, которые прошли через ад Голодомора. Должны не допустить этого снова,

– отметил заместитель начальника Днепропетровской ОВА Иван Начовный.

В Днепре почтили память жертв / Фото ОВА

Полтава

Возле Мемориала народной скорби "Голодомор-1933" в селе Мгар Лубенского района состоялось чествование жертв Голодоморов. Граждане положили композиции из цветов, колосков и калины, минутой молчания отдали уважение всем погибшим.

Чествования на Полтавщине / Фото ОВА

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Справка. "Голодомор-1933" в селе Мгар – первый мемориал жертвам Голодомора, который появился на территории Украины. В 1990 году был насыпан курган на Зажур-горе.

В ОВА напомнили, что Полтавщина принадлежит к территориям, наиболее пострадавшим от Голодомора 1932 – 1933 годов. Общие демографические потери в области, по подсчетам историков, составляют до 1 миллиона человек.