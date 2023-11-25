Цьогорічна кампанія вшанування пам'яті жертв Голодомору проходить під гаслом "Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо!". 24 Канал зібрав фото з різних міст, аби показати єдність українців у цю сакральну дату.

Дивіться також 90-ті роковини геноциду․ "Голод і мор: пам'ять поколінь" – історії, які раніше замовчували

Київ

У Київській військовій адміністрації зауважили, що Україна вдруге вшановує пам'ять жертв тоталітарних злочинів в умовах повномасштабної війни.

Через 90 років прямий спадкоємець сталіністів – путінський режим, знову намагається застосувати ті самі інструменти геноциду. Вони намагаються залишити нас без тепла, світла, крадуть наше зерно, нищать культурні пам'ятки, мову,

– зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

Вшанування жертв Голодомору в Києві / Фото КМВА

Херсон

Вшанували пам'ять жертв Голодомору і в Херсоні, який не припиняє тероризувати обстрілами ворог. Там зазначили, що спогади про Голодомори "совєтский" режим намагався знищити та стерти з памʼяті українців, але спроби ворога – марні.

"Майже століття ми з болем згадуємо і вшановуємо пам'ять про мільйони невинно вбитих голодом українців", – ідеться в повідомленні.

Світ теж не вдалося ввести в оману. Уже 28 держав визнали Голодомор актом геноциду українського народу.

Керівництво Херсонської області вшанувало жертв / Фото ОВА

Миколаїв

В Миколаєві біля Меморіалу пам'яті жертвам Голодомору у 90-і роковини геноциду українського народу близько 20 людей вшанували пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання та покладанням квітів.

"Про це повинні пам'ятати у себе всередині, а не кудись виходити, тому публічне скупчення людей ми не підтримуємо і по святах, які будуть, ми не будемо збирати. Але ми як керівництво маємо відзначати, маємо бути присутні й показувати, що ми пам'ятаємо", — зазначив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві зібрались близько 20 людей / Фото Суспільне

Важливо! О 16:00 по всій Україні оголошена загальнонаціональна акція "Запали свічку пам'яті".

Чернівці

У Чернівцях біля монумента пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій зібралися кілька десятків людей. Священники помолилися за упокій тих, хто помер через Голодомор 1932 – 1933 років. Присутні поклали біля пам'ятника колоски пшениці та лампадки.

У Чернівцях присутні поклали колоски пшениці до монумента / Фото ОВА

Дніпро

На Дніпропетровщині теж вшанували пам'ять жертв голодоморів. Реквієм провели біля меморіалу, присвяченого цим подіям. Зібралися представники обласної та міської влади Дніпра.

Майже кожну українську родину торкнулося те лихо. І ми є нащадками людей, які пройшли через пекло голодомору. Маємо не допустити цього знову,

– зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

У Дніпрі вшанували пам'ять жертв / Фото ОВА

Полтава

Біля Меморіалу народної скорботи "Голодомор-1933" у селі Мгар Лубенського району відбулося вшанування пам'яті жертв голодоморів. Громадяни поклали композиції з квітів, колосків і калини, хвилиною мовчання віддали шану всім загиблим.

Вшануванні на Полтавщині / Фото ОВА

\

Довідка. "Голодомор-1933" у селі Мгар – перший меморіал жертвам Голодомору, який з'явився на території України. У 1990 році було насипано курган на Зажур-горі.

В ОВА нагадали, що Полтавщина належить до територій, які найбільше постраждали від Голодомору 1932 – 1933 років. Загальні демографічні втрати в області, за підрахунками істориків, становлять до 1 мільйона людей.