В то же время, холодный воздух охватит Западную часть Украины, днем ожидается +3...+8 градусов тепла, местами 0...3 градусов тепла.

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Дождь и мокрый снег

В Западных областях прогнозируют мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.

На остальной территории Украины без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольший дождь.

Будет ли ветрено

Ветер Юго-Западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Северо-Восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на Юге страны до 7 градусов, днем 8-13 градусов тепла, в Юго-западных областях 12-17 градусов, в Карпатах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Погода в столице

В Киеве 6 апреля ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер Юго-Западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 10 – 12 градусов.

Погода в городах Украины 6 апреля

Киев – +3…+9

Ужгород – +5…+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+4

Тернополь – +2...+2

Черновцы – 0…+4

Хмельницкий – 0...+3

Луцк – +1...+7

Ровно – +1...+8

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+6

Одесса – ...+11

Николаев – +13...+15

Херсон – 15

Симферополь – +13

Кропивницкий – +16

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +16

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13.

Донецк – +14

Луганск – +14

Харьков – +15...+16

Прогноз погоды на 6 апреля / Скриншот.