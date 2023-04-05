В то же время, холодный воздух охватит Западную часть Украины, днем ожидается +3...+8 градусов тепла, местами 0...3 градусов тепла.

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Дождь и мокрый снег

В Западных областях прогнозируют мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег, в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - небольшой дождь.

На остальной территории Украины без осадков, лишь в Крыму местами пройдет небольший дождь.

Будет ли ветрено

Ветер Юго-Западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Северо-Восточных областях порывы 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на Юге страны до 7 градусов, днем 8-13 градусов тепла, в Юго-западных областях 12-17 градусов, в Карпатах ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Погода в столице

В Киеве 6 апреля ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер Юго-Западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 10 – 12 градусов.

Погода в городах Украины 6 апреля

  • Киев – +3…+9
  • Ужгород – +5…+7
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +1...+4
  • Тернополь – +2...+2
  • Черновцы – 0…+4
  • Хмельницкий – 0...+3
  • Луцк – +1...+7
  • Ровно – +1...+8
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – 0...+6
  • Одесса – ...+11
  • Николаев – +13...+15
  • Херсон – 15
  • Симферополь – +13
  • Кропивницкий – +16
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +16
  • Сумы – +12...+14
  • Полтава – +12...+13
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +13.
  • Донецк – +14
  • Луганск – +14
  • Харьков – +15...+16

Прогноз погоды на 6 апреля / Скриншот.