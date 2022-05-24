Теплее всего будет как раз в западных регионах. Там столбики термометров покажут до +26 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко , среда в Украине ожидается теплой. В течение 25 мая температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов, на Западе прогнозируют до +24...+28 градусов, свежее будет на Волыни и Ровенщине - +21...+24 градуса.

Чуть ниже ожидаются градусы в восточных областях – +18…+23 градуса. В большинстве областей Украины повышенное атмосферное давление исключит существенные осадки, там будет преобладать сухая погода.

Из Польши сует атмосферный фронт

Диденко рассказала, что 25 мая из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области дожди с грозами. В то же время возможны шквальные порывы ветра.

Какая ситуация в Киеве

В Киеве среда обещает быть самым комфортным синоптическим днем в неделю – будет сухо, без сильного ветра и тепло, в дневные часы температура воздуха достигнет +23 градусов. В дальнейшем в Киеве возможны периодические дожди, а 26 – 27 мая ожидается сильный ветер. Существенно похолодает 28 – 29 мая.

Военная весна держит нас за руку солнцем, прозрачным воздухом, сиренью, каштанами, чтобы нам было легче переживать ежедневные события и новости. Мы держим крепко весну за руку, сами держимся и стараемся делать ежедневно что-нибудь простое, может и мелкое, но стоимое, хотя бы для ближайших, знакомых и незнакомых,

– добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На Западе Украины ожидается потепление, которое будет сопровождаться большим количеством осадков. Температура воздуха будет составлять +22...+24 градуса, а местами до +26 градусов. На Востоке безоблачным небо будет лишь утром, а день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков. Столбики термометров покажут +19...+21 градус.

На севере небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. В то же время, осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет составлять +19...+21 градус. На юге солнце иногда будет прятаться за облаками, но будет сухо. Воздух прогреется до +22…+24 градусов.

В Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Столбики термометров покажут +23...+25 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +19...+21

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Киев – +23...+25



Прогноз погоды на 25 мая / Карта Укргидрометцентра.