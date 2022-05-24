Найтепліше буде якраз у західних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, середа в Україні очікується теплою. Протягом 25 травня температура повітря підніметься до +20...+25 градусів, на Заході прогнозують до +24…+28 градусів, свіжіше буде на Волині та Рівненщині – +21...+24 градуси.

Трохи нижчими очікуються градуси у східних областях – +18...+23 градуси. У більшості областей України підвищений атмосферний тиск унеможливить якісь істотні опади, там переважатиме суха погода.

З Польщі суне атмосферний фронт

Діденко розповіла, що 25 травня з Польщі прийде атмосферний фронт, який принесе у західні області короткочасні дощі з грозами. Водночас можливі шквальні пориви вітру.

Яка ситуація у Києві

У Києві середа обіцяє бути найкомфортнішим синоптичним днем на тижні – буде сухо, без сильного вітру та тепло, в денні години температура повітря досягне +23 градусів. Надалі в Києві ймовірні періодичні дощі, а 26 – 27 травня очікується сильний вітер. Суттєво похолодає 28 – 29 травня.

Воєнна весна тримає нас за руку сонцем, прозорим повітрям, бузком, каштанами, щоб нам було легше переживати щоденні події та новини. Ми тримаємо міцно весну за руку, самі тримаємося і стараємося робити щодня щось просте, може й дрібне, але вартісне, хоча б для найближчих, знайомих і незнайомих,

– додала Діденко.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України очікують потепління, яке супроводжуватиметься великою кількість опадів. Температура повітря складатиме +22...+24 градуси, а місцями до +26 градусів. На Сході безхмарним небо буде лише вранці, натомість день та вечір очікуються похмурими. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

На Півночі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Водночас опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +19...+21 градус. На Півдні сонце інколи ховатиметься за хмарами, але буде сухо. Повітря прогріється до +22...+24 градусів.

У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Стовпчики термометрів покажуть +23...+25 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +24...+26

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 25 травня / Карта Укргідрометцентру