Найтепліше буде якраз у західних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.
Важливо У Дніпрі сильний буревій повикорчовував дерева: фото наслідків негоди
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, середа в Україні очікується теплою. Протягом 25 травня температура повітря підніметься до +20...+25 градусів, на Заході прогнозують до +24…+28 градусів, свіжіше буде на Волині та Рівненщині – +21...+24 градуси.
Трохи нижчими очікуються градуси у східних областях – +18...+23 градуси. У більшості областей України підвищений атмосферний тиск унеможливить якісь істотні опади, там переважатиме суха погода.
З Польщі суне атмосферний фронт
Діденко розповіла, що 25 травня з Польщі прийде атмосферний фронт, який принесе у західні області короткочасні дощі з грозами. Водночас можливі шквальні пориви вітру.
Яка ситуація у Києві
У Києві середа обіцяє бути найкомфортнішим синоптичним днем на тижні – буде сухо, без сильного вітру та тепло, в денні години температура повітря досягне +23 градусів. Надалі в Києві ймовірні періодичні дощі, а 26 – 27 травня очікується сильний вітер. Суттєво похолодає 28 – 29 травня.
Воєнна весна тримає нас за руку сонцем, прозорим повітрям, бузком, каштанами, щоб нам було легше переживати щоденні події та новини. Ми тримаємо міцно весну за руку, самі тримаємося і стараємося робити щодня щось просте, може й дрібне, але вартісне, хоча б для найближчих, знайомих і незнайомих,
– додала Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України очікують потепління, яке супроводжуватиметься великою кількість опадів. Температура повітря складатиме +22...+24 градуси, а місцями до +26 градусів. На Сході безхмарним небо буде лише вранці, натомість день та вечір очікуються похмурими. Без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.
На Півночі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Водночас опадів не прогнозують. Температура повітря складатиме +19...+21 градус. На Півдні сонце інколи ховатиметься за хмарами, але буде сухо. Повітря прогріється до +22...+24 градусів.
У Києві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Стовпчики термометрів покажуть +23...+25 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +24...+26
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +21...+23
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +19...+21
Київ – +23...+25