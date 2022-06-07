Каждый российский оккупант, совершавший преступления против Украины и украинцев, будет за это отвечать. Это касается и тех, кто решил изменить своей стране и стать на сторону врага.

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Приговор изменникам, воевавшим против Украины

Ивано-Франковский городской суд приговорил к 15 годам с конфискацией имущества четырех мужчин, вставших на сторону врага и предавших свою страну. Также суд решил уничтожить доказательства по делу – паспорта граждан "ДНР" и военную одежду россиян.

Бывшие граждане Украины решили перейти на сторону врага и стать в ряды вооруженных формирований псевдореспублики. Трое мужчин стали стрелками, один – пулеметчиком. Они были солдатами 115 полка 3 батальона 2 роты 2 взвода армии так называемой "ДНР".

В 2014 году они поддержали аннексию Крыма Россией и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Их задержали в марте 2022, когда они прибыли на территорию Харьковской области, чтобы воевать против Украины. Задержание произвели герои ВСУ.

Теперь предатели проведут много лет за решеткой, а их судьба должна стать примером для тех, кто решит стать на сторону врага и пойти воевать против своей родной страны.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о ситуации на фронте. Боевые действия развернуты на 1200 километров, а россияне уже тоже научились воевать. Воины ВСУ благодаря космическому мастерству и безумной мотивации сдерживают врага, бросающего на штурм большие силы.

Болгарский парламент решил не поставлять оружие Украине, местное правительство поддержало это решение. Вместе с тем Болгария продолжит ремонтировать украинскую технику, поддерживать санкции и оказывать всю другую помощь.

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