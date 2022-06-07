Кожен російський окупант, який чинив злочини проти України та українців, буде за це відповідати. Це стосується й тих, хто вирішив зрадити свою країну та стати на бік ворога.

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Вирок зрадникам, які воювали проти України

Івано-Франківський міський суд засудив до 15 років з конфіскацією майна чотирьох чоловіків, які стали на бік ворога та зрадили свою країну. Також суд вирішив знищити докази у справі – паспорти громадян "ДНР" та військовий одяг росіян.

Колишні громадяни України вирішили перейти на бік ворога та стати до лав збройних формувань псевдореспубліки. Троє чоловіків стали стрілками, один – кулеметником. Вони були солдатами 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої "ДНР".

У 2014 році вони підтримали анексію Криму Росією та окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей. Їх затримали у березні 2022 року, коли вони прибули на територію Харківської області, щоб воювати проти України. Затримання здійснили герої ЗСУ.

Тепер зрадники проведуть багато років за ґратами, а їхня доля має стати прикладом для тих, хто вирішить стати на бік ворога та піти воювати проти своєї рідної країни.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про ситуацію на фронті. Бойові дії розгорнуті на 1200 кілометрів, а росіяни вже теж навчилися воювати. Воїни ЗСУ завдяки космічній майстерності та шаленій мотивації стримують ворога, який кидає на штурм великі сили.

Болгарський парламент вирішив не постачати зброю Україні, місцевий уряд підтримав це рішення. Разом з тим Болгарія продовжить ремонтувати українську техніку, підтримувати санкції та надавати всю іншу допомогу.

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