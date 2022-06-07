Про це повідомив в ефірі національного марафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує 24 канал. За його словами, не потрібно вважати, що в лавах російської армії ніхто не вміє воювати.

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Росіяни навчилися воювати

Як наголосив Данілов, про це свідчить складна ситуація на фронті. Зокрема те, що зараз відбувається в Сєвєродонецьку та те, що було до цього на інших територіях нашої держави, де тривали бої. Усе це означає, що ми маємо справу з другою армією світу.

Не треба хизуватися й казати, що вони слабкі, недолугі, у них нічого немає. Росіяни вже теж навчилися воювати на цій війні, і це факт,

– заявив Данілов.

Він додав, що зараз нашим захисникам на фронті дуже важко. Утім, наголосив, що допомога вже йде – її надсилають постійно, кожного дня в повітря здіймаються літаки, які доставляють військове озброєння для України.

Ніхто не уявляв, що ми вистоїмо

Водночас Данілов також наголосив, що Україна зараз має 1200 кілометрів фронту на території нашої держави. Таке собі ніхто навіть уявити не міг.

Пам'ятаєте, нам давали обмаль часу, вважали, що ми мали здатися, капітулювати. Однак так не сталося, як комусь гадалося. Завдяки нашій нації та Збройним Силам України сьогодні ми стоїмо й продовжуватимемо протистояти ворогу,

– зауважив він.

У кожного свої інтереси

За словами Данілова, легко нам не буде, оскільки в цій російсько-українській війні кожна країна має свої інтереси, тому треба на це зважати та аналізувати. Крім того, також маємо усвідомлювати те, що зараз Європа розділена, як ніколи.

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"Якщо шахи двох кольорів – чорні та білі, то зараз, дивлячись на шахівницю, кожна фігура має свій колір.Водночас куди вона піде, чим займатиметься та з ким матиме різні домовленості – вкрай складно уявляти", – підсумував Данілов.

Окупанти штурмують Сєверодонецьк: останні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російські загарбники активно намагаються захопити місто Сєвєродонецьк, яке досі утримують наші захисники. За інформацією, росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявив, що Збройні Сили України добре закріпилися в Сєвєродонецьку та тримають місто. Однак важкі бої не припиняються.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що українські військові вдарили по позиціях російських окупантів на Сєвєродонецькому напрямку. Водночас допомагають їм у цьому прикордонники, які наводять нашу артилерію на підрозділи ворога.

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