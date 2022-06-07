Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Попри усі намагання, окупанти не можуть просунутися вперед та захопити Сєвєродонецьк.

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За словами Смірнова, у російських військових через тривалі бої, ймовірно, вичерпуються сили. Друга причина – вони можуть перегруповувати свої війська, тож українська сторона має бути готовою до будь-яких варіантів.

Водночас окупанти можуть не користуватися іншою тактикою, окрім "випаленої землі".

Ми бачимо, що вони не можуть просунутися вперед, не можуть нічого зробити. Наші Збройні Сили стоять на місці й не дають ворогу рухатися. Те, що вони (окупанти – 24 канал) зараз роблять – це просто масовані атаки,

– розповів радник глави МВС.

Смірнов наголосив, що українські військові контролюють велику частину Сєвєродонецька. Попри щоденні атаки ворога, ЗСУ твердо стоять на своїх позиціях і не збираються відступати.

Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини

За даними Генштабу, російські загарбники зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, тож бойові дії у місті тривають. Однак українські захисники завдають противнику втрат.

Відомо, що російські окупанти стягують у Сєвєродонецьк важку техніку. Зокрема, мовиться про самохідну артилерійську установку "Малка". Вона призначена для ліквідації особливо захищених пунктів управління військами, артилерії, мінометів, броньованої техніки, тилів і живої сили противника.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що контрнаступ українських сил у Сєвєродонецьку зупинився. Захисники зосередилися на утриманні позицій в промзоні.

Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків з тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх "кидають" у криваві бої за Сєвєродонецьк.

За словами Володимира Зеленського, на Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Окупантів більше, вони потужніші, але українські військові мають шанс стримати наступ,

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