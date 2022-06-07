Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов . Несмотря на все попытки, оккупанты не могут продвинуться вперед и захватить Северодонецк.
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По словам Смирнова, у российских военных из-за длительных боев, вероятно, иссякают силы. Вторая причина – они могут перегруппировать свои войска, поэтому украинская сторона должна быть готова к любым вариантам.
В то же время оккупанты могут не пользоваться другой тактикой, кроме "выжженной земли".
Мы видим, что они не могут продвинуться вперед, ничего не могут сделать. Наши вооруженные силы стоят на месте и не дают врагу двигаться. То, что они (оккупанты – 24 канал) сейчас делают – это просто массированные атаки,
– рассказал советник главы МВД.
Смирнов подчеркнул, что украинские военные контролируют большую часть Северодонецка. Несмотря на ежедневные атаки врага, ВСУ твердо стоят на своих позициях и не собираются отступать.
Что происходит в Северодонецке: последние новости
- По данным Генштаба, российские захватчики сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм Северодонецка, так что боевые действия в городе продолжаются. Однако украинские защитники наносят противнику потери.
- Известно, что российские оккупанты стягивают в Северодонецк тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка". Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов и живой силы противника.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил , что контрнаступление украинских сил в Северодонецке остановилось. Защитники сосредоточились на удержании позиций в промзоне.
- Россия продолжает насильственно мобилизовывать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их "бросают" в кровавые бои за Северодонецк.
- По словам Владимира Зеленского, на Северодонецком направлении Украина держит ситуацию . Оккупантов больше, они мощнее, но украинские военные имеют шанс сдержать наступление,
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