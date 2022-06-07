Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов . Несмотря на все попытки, оккупанты не могут продвинуться вперед и захватить Северодонецк.

К теме Россияне ослаблены, потому что ВСУ успешно атакуют в Северодонецке, – ISW

По словам Смирнова, у российских военных из-за длительных боев, вероятно, иссякают силы. Вторая причина – они могут перегруппировать свои войска, поэтому украинская сторона должна быть готова к любым вариантам.

В то же время оккупанты могут не пользоваться другой тактикой, кроме "выжженной земли".

Мы видим, что они не могут продвинуться вперед, ничего не могут сделать. Наши вооруженные силы стоят на месте и не дают врагу двигаться. То, что они (оккупанты – 24 канал) сейчас делают – это просто массированные атаки,

– рассказал советник главы МВД.

Смирнов подчеркнул, что украинские военные контролируют большую часть Северодонецка. Несмотря на ежедневные атаки врага, ВСУ твердо стоят на своих позициях и не собираются отступать.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

По данным Генштаба, российские захватчики сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Враг продолжает штурм Северодонецка, так что боевые действия в городе продолжаются. Однако украинские защитники наносят противнику потери.

Известно, что российские оккупанты стягивают в Северодонецк тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка". Она предназначена для ликвидации особо защищенных пунктов управления войсками, артиллерии, минометов, бронированной техники, тылов и живой силы противника.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 6 июня сообщил , что контрнаступление украинских сил в Северодонецке остановилось. Защитники сосредоточились на удержании позиций в промзоне.

Россия продолжает насильственно мобилизовывать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их "бросают" в кровавые бои за Северодонецк.

По словам Владимира Зеленского, на Северодонецком направлении Украина держит ситуацию . Оккупантов больше, они мощнее, но украинские военные имеют шанс сдержать наступление,

В МВД сказали, почему наступление россиян на Северодонецком направлении несколько остановилось: смотрите видео