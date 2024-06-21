Инструмент для распознавания манипулятивного контента разработали Ассоциация инновационного и цифрового образования и Детектор медиа при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины и Национального демократического института (NDI).

Читайте также В Сухопутных войсках предостерегли о новых ИПСО России: при чем здесь ВОТ, ТЦК и полиция

"Калькулятор фейков" работает круглосуточно и бесплатно

Разработчики надеются, что эта инициатива станет эффективным инструментом.

"Украина борется как на военном, так и на информационном фронте, поэтому крайне важно, чтобы все без исключения украинцы имели надлежащий уровень медиаграмотности. И мы надеемся, что эта инициатива будет эффективным инструментом для украинцев в борьбе с фейками", – сказал временно исполняющий обязанности Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, сообщает 24 Канал.

Вебресурс "Калькулятор фейков" работает круглосуточно бесплатно и без регистрации, ведь им смогут также пользоваться украинцы, проживающих на временно оккупированных территориях.

Пользование инструментом очень простое. Платформа предлагает набор вопросов, распределенных на пять тематических блоков, для детального анализа новостной статьи.

Алгоритм работы:

Шаг 1. Заходим на сайт "Калькулятора фейков" и нажимаем кнопку "Начать".

Шаг 2. Выбираем ответы на 5 вопросов (основные признаки "фейковости" информационного сообщения), которые встроены в сайт.

Шаг 3. После ответов, система автоматически определит это новость правдивая или фейк.

На основе ответов калькулятор оценивает вероятность правдивости представленного материала. Весь процесс занимает всего несколько минут.

"Мы создали этот инструмент не только информативным, но и учебным, ведь он демонстрирует украинцам, какие критерии имеет правдивая новость, а какие признаки присущи фейковым новостям. Таким образом, пользователи через некоторый промежуток времени использования этого портала уже смогут самостоятельно легко и точно отличать правду от фейков. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время им воспользуются более 100 000 человек", - объясняет исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор Сети Украинских Образовательных Хабов Мария Богуслав.

Данный инструмент разработан в рамках Всеукраинского проекта "Информационная безопасность", который, кроме "Калькулятора фейков", также включает в себя:

мультимедийный образовательный курс повышения квалификации в международном формате SCORM "Медиаграмотность", который уже есть в свободном доступе для всех украинцев,

вебинары по медиаграмотности для отдельных целевых аудиторий (педагоги, молодежь, журналисты, государственные служащие, представители общественных организаций и украинцы, проживающих за рубежом),

тренинги для самых активных участников проекта, которые пройдут в Киеве, Хмельницком, Тернополе и Луцке в течение лета.

Все мероприятия – бесплатные.

Видеоинструкция к "Калькулятору фейков": смотрите видео