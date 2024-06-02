Подобные ИПСО нацелены на дискредитацию сотрудников полиции и ТЦК. Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Россия готовит новые ИПСО

Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, где изображены военнослужащие Вооруженных Сил, якобы служащие ТЦК и конфликты с ними - продукты вражеских подразделений информационных операций,

– говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках заявили, что получают данные об организации съемок таких сюжетов на временно оккупированной территории. Элементы типичные: люди в украинской форме вместе с людьми в форме Национальной полиции вступают в конфликты с "местными жителями".

Сообщается, что россияне имитируют избиение, в кадрах присутствуют микроавтобусы и автомобили с черными номерами, а также авто с украинскими номерами разных регионов регистрации. Для этого используются нейтральные локации, которые трудно определить.

В то же время сами видео распространяются в плохом качестве – это также имитация "естественности". По данным военных, ранее вражеские специалисты использовали более профессиональный монтаж и не достигали результата, а значит – противник совершенствуется.

Как россияне осуществляют ИПСО

"Кроме имитации конфликтов готовятся видео, связывающие военнослужащих ТЦК с употреблением спиртных напитков, наркотиков, в заведениях питания и в сопровождении женщин", – отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

За последнее время в сети появилось несколько подобных видео, которые получили широкое распространение. Однако все настоящие ситуации, которые имеют место – тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке.

Впрочем, как отметили в Сухопутных войсках, они обязаны сообщать, когда высоким статусом военнослужащих ВСУ манипулирует враг. Поэтому, военные призывают ответственно относиться к любым подозрительным видео. И тогда противник не достигнет цели в своих информационных акциях.

Накануне в Центре противодействия дезинформации, что является органом СНБО, предупреждали украинцев, что распространяют прогноз развития дезинформационных кампаний врага в период с 27 мая по 2 июня. Следует ожидать заявления об открытии второго фронта со стороны Беларуси.