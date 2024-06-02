Происшествие произошло 1 июня в Днепре. В сети опубликовать видео, на котором сотрудники ТЦК на улице пытаются задержать мужчину.

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Как объясняют свои действия работники ТЦК

На видео – попытки военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки удержать призванного на военную службу по мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся по повесткам в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии.

По данным Днепропетровского областного ТЦК и СП, 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и совершил попытку побега", – говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что случайные граждане, что "сочувствовали" лицу, которая осуществляла очередную попытку уклониться от выполнения конституционного долга и оказывали давление на военнослужащих ТЦК и СП, способствовали совершению уголовного преступления.

Там добавили что военнослужащие, которые осуществляют мероприятия призыва на военную службу – это должностные лица, поэтому препятствование их деятельности будет иметь административную или уголовную ответственность.

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