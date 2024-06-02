Подія сталася 1 червня у Дніпрі. У мережі опублікувати відео, на якому співробітники ТЦК на вулиці намагаються затримати чоловіка.

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Як пояснюють свої дії працівники ТЦК

На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше чоловік неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.

За даними Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", – мовиться у дописі.

У ТЦК заявили, що випадкові громадяни, що "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Там додали що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу – це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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