Подібні ІПСО націлені на дискредитацію працівників поліції та ТЦК. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Росія готує нові ІПСО

Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними — продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій,

– йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах заявили, що отримують дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями".

Повідомляється, що росіяни імітують побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Для цього використовуються нейтральні локації, які важко визначити.

Водночас самі відео поширюються у поганій якості – це також імітація "природності". За даними військових, раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже – противник удосконалюється.

Як росіяни здійснюють ІПСО

"Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок", – наголосили у Сухопутних військах ЗСУ.

За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення. Однак усі справжні ситуації, які мають місце – ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку.

Втім, як зазначили у Сухопутних військах, вони зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Тому, військові закликають відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео. І тоді противник не досягне мети у своїх інформаційних акціях.

Напередодні у Центрі протидії дезінформації, що є органом РНБО, попереджали українців, що поширюють прогноз розвитку дезінформаційних кампаній ворога у період від 27 травня до 2 червня. Слід очікувати заяви про відкриття другого фронту з боку Білорусі.