Теплее всего будет на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму, холоднее всего – на Сумщине. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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Погода в областях Украины

Во всех регионах Украины погода будет сухой и солнечной, температура составит:

на Западе – +12...+18;

на Востоке – +15...+17;

на Севере – +11...+14;

на Юге – +16…+19.

В Киеве 30 апреля будет светить солнце, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.

Погода в городах Украины 30 апреля

Ужгород – +16...+18

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +12...+14

Сумы – +11...+13

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16



Погода в Украине 30 апреля / Данные Укргидрометцентра.