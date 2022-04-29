Теплее всего будет на Закарпатье, Одесщине, Николаевщине, Херсонщине и в Крыму, холоднее всего – на Сумщине. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
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Погода в областях Украины
Во всех регионах Украины погода будет сухой и солнечной, температура составит:
- на Западе – +12...+18;
- на Востоке – +15...+17;
- на Севере – +11...+14;
- на Юге – +16…+19.
В Киеве 30 апреля будет светить солнце, днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов.
Погода в городах Украины 30 апреля
Ужгород – +16...+18
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16
Погода в Украине 30 апреля / Данные Укргидрометцентра.