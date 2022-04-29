Найбільшого тепла варто очікувати на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та у Криму, найменшого – на Сумщині. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в областях України
В усіх регіонах України погода буде сухою та сонячною, температура становитиме:
- на Заході – +12...+18;
- на Сході – +15...+17;
- на Півночі – +11...+14;
- на Півдні – +16...+19.
У Києві 30 квітня світитиме сонце, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.
Погода у містах України 30 квітня
Ужгород – +16...+18
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +17...+19
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +13...+15
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +13...+15
Київ – +14...+16
Погода в Україні 30 квітня / Дані Укргідрометцентру