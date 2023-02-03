На создание "Гвардии наступления" отреагировал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.
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"Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому "специальная военная операция" продолжается. Собственно, мы должны защитить живущих там людей. Пока что цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым – это, как и Донбасс, регион России. Безопасность Крыма обеспечена надежно", – сказал Песков.
Что будет делать "Гвардия наступления"
О создании формирования сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в "Гвардию наступления" войдут военнослужащие и полицейские, героически зарекомендовавшие себя на фронте. Они не будут выполнять никакие тыловые задачи.
Приняли решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, – сказал Клименко.
Что еще известно о новом формировании: коротко
- Клименко сказал, что создать бригады решили работники системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага".
- Доукомплектовывать бригады будут только высокомотивированными добровольцами.
- МВД заверило, что у всех военных будет качественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой.
- Присоединиться к "Гвардии наступления" можно на сайте storm.mvs.gov.ua. Также работает горячая линия по номеру 0800100020.