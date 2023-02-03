На создание "Гвардии наступления" отреагировал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

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"Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому "специальная военная операция" продолжается. Собственно, мы должны защитить живущих там людей. Пока что цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым – это, как и Донбасс, регион России. Безопасность Крыма обеспечена надежно", – сказал Песков.

Что будет делать "Гвардия наступления"

О создании формирования сообщил временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в "Гвардию наступления" войдут военнослужащие и полицейские, героически зарекомендовавшие себя на фронте. Они не будут выполнять никакие тыловые задачи.

Приняли решение, что всех, кто желает, кто является патриотом, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, – сказал Клименко.

Что еще известно о новом формировании: коротко