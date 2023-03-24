Михаил Федоров приветствовал решение правительства о дронах. Он подчеркнул, что смелые экономические и политические решения всегда были непременной составляющей победы.

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Министр подчеркнул, что, кроме событий на поле боя, решающими были действия правительств. Они создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, а также переводили экономику на "военные рельсы".

Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что прошла комплексная работа с украинскими производителями БПЛА. Их боли и блокеры собрали. Сейчас системно двигаются к решению вопросов.

Теперь украинские производители БПЛА смогут более активно развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.

Украинцам показали новые дроны, которые будут "нести смерть"

Сергей Стерненко и Игорь Лаченков показали украинцам наводные дроны, деньги на которые собрали еще осенью 2022 года. Анонсировали, что уже очень скоро "боевые лодки" продемонстрируют себя в работе на фронте. Никаких деталей пока не раскрыли.