Утром 21 октября оккупанты ударили баллистикой по Запорожью и "Шахедами" – по Сумам. В обоих случаях целились по жилой застройке. Также обстреляли Кривой Рог. К сожалению, в Запорожье много раненых, а из-под завалов достали тело жертвы.
Смотрите также Утренний удар по Сумам: "Шахеды" летели на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры
Что известно об угрозе ракетных обстрелов 21 октября
Где сейчас тревога
Обновление от Воздушных сил
- Отбой угрозы по областям.
- Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.
- Угроза применения авиационных средств поражения, для прифронтовых областей.
Есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Тревога охватила половину Украины
(Карта интерактивная, поэтому данные могут меняться)
ВС предупредили об опасности
Угроза применения баллистического вооружения из Курской области – в областях, где объявлена воздушная тревога.