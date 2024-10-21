Утром 21 октября оккупанты ударили баллистикой по Запорожью и "Шахедами" – по Сумам. В обоих случаях целились по жилой застройке. Также обстреляли Кривой Рог. К сожалению, в Запорожье много раненых, а из-под завалов достали тело жертвы.

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Что известно об угрозе ракетных обстрелов 21 октября

15:22, 21 октября Где сейчас тревога

15:21, 21 октября Обновление от Воздушных сил Отбой угрозы по областям.

Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Угроза применения авиационных средств поражения, для прифронтовых областей.

14:50, 21 октября Есть активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

14:47, 21 октября Тревога охватила половину Украины (Карта интерактивная, поэтому данные могут меняться)