Зранку 21 жовтня окупанти ударили балістикою по Запоріжжю та "Шахедами" – по Сумах. В обох випадках цілили по житловій забудові. Також обстріляли Кривий Ріг. На жаль, у Запоріжжі багато поранених, а з-під завалів дістали тіло жертви.

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Що відомо про загрозу ракетних обстрілів 21 жовтня

15:22, 21 жовтня

Де зараз тривога

15:21, 21 жовтня

Оновлення від Повітряних сил

  • Відбій загрози по областях.
  • Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
  • Загроза застосування авіаційних засобів ураження, для прифронтових областей.
14:50, 21 жовтня

Є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

14:47, 21 жовтня

Тривога охопила половину України

(Карта інтерактивна, тож дані можуть змінюватися)

14:35, 21 жовтня

ПС попередили про небезпеку

Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області – в областях, де оголошено повітряну тривогу.