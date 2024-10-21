Зранку 21 жовтня окупанти ударили балістикою по Запоріжжю та "Шахедами" – по Сумах. В обох випадках цілили по житловій забудові. Також обстріляли Кривий Ріг. На жаль, у Запоріжжі багато поранених, а з-під завалів дістали тіло жертви.

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Що відомо про загрозу ракетних обстрілів 21 жовтня

15:22, 21 жовтня Де зараз тривога

15:21, 21 жовтня Оновлення від Повітряних сил Відбій загрози по областях.

Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження, для прифронтових областей.

14:50, 21 жовтня Є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

14:47, 21 жовтня Тривога охопила половину України (Карта інтерактивна, тож дані можуть змінюватися)