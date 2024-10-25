Об этом предупредили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины. Из-за серьезного ухудшения погодных условий в ряде областей объявили I уровень опасности.
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Украину накроет густой туман
Украинцев предупредили, что ночью и утром субботы, 26 октября, почти половину Украины накроют густые туманы. Видимость на дорогах составит 200 – 500 метров. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
В частности, густой туман накроет большинство районов Правобережья. Говорится о:
- Волынской,
- Ровенской,
- Львовской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Закарпатскую,
- Ивано-Франковскую,
- Черновицкую,
- Житомирскую,
- Винницкую,
- Кировоградскую области.
Какие области накроет туман / Карта Укргидрометцентра
Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. В частности, водителям нужно двигаться с такой скоростью, чтобы вовремя отреагировать на изменения на дороге. Также стоит включить противотуманные фары или ближний свет, не допускать запотевания стекол и избегать сложных маневров на дороге.
Спасатели также напомнили, что рекомендуется держать безопасную дистанцию между автомобилями и не допускать резкого торможения без особых причин.
Пешеходам стоит учитывать, что во время тумана их плохо видно, поэтому лучше одевать яркую одежду и обязательно использовать светоотражающие элементы. Ни в коем случае не стоит двигаться по обочинам дорог и по неосвещенным территориям.