Об этом предупредили в Укргидрометцентре и ГСЧС Украины. Из-за серьезного ухудшения погодных условий в ряде областей объявили I уровень опасности.

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Украину накроет густой туман

Украинцев предупредили, что ночью и утром субботы, 26 октября, почти половину Украины накроют густые туманы. Видимость на дорогах составит 200 – 500 метров. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

В частности, густой туман накроет большинство районов Правобережья. Говорится о:

Волынской,

Ровенской,

Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Закарпатскую,

Ивано-Франковскую,

Черновицкую,

Житомирскую,

Винницкую,

Кировоградскую области.

Какие области накроет туман / Карта Укргидрометцентра

Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. В частности, водителям нужно двигаться с такой скоростью, чтобы вовремя отреагировать на изменения на дороге. Также стоит включить противотуманные фары или ближний свет, не допускать запотевания стекол и избегать сложных маневров на дороге.

Спасатели также напомнили, что рекомендуется держать безопасную дистанцию между автомобилями и не допускать резкого торможения без особых причин.

Пешеходам стоит учитывать, что во время тумана их плохо видно, поэтому лучше одевать яркую одежду и обязательно использовать светоотражающие элементы. Ни в коем случае не стоит двигаться по обочинам дорог и по неосвещенным территориям.