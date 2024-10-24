Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок, передает 24 Канал.

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Погода на выходные

Синоптик рассказала, что погоду будет определять антициклон, расположенный над всей Украиной. Из-за этого в следующие трое суток будет преимущественно без осадков. Только днем 25 октября в восточных местах небольшой дождь.

Также в пятницу в западных, Житомирской и Винницкой областях, а еще на Юго-Востоке, на выходных уже в остаточных областях ночью и утром местами туман.

Диана Кривобок отметила, что воздушные потоки в течение 3 дней будут менять свои направления. Скорость в пределах 3 – 19 метров в секунду.

Ночью в Украине преимущественно +2 – +7 градусов. Однако на Западе, в выходные и на Востоке 0 – -2 градуса.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +9 – +14 градусов. Только на Закарпатье и Прикарпатье теплее всего – до +19 градусов,

– отметила синоптик.

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