Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок, передає 24 Канал.

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Погода на вихідні

Синоптикиня розповіла, що погоду визначатимете антициклон, розташована над усією Україною. Через це в наступні три доби буде переважно без опадів. Тільки вдень 25 жовтня у східних місцях невеликий дощ.

Також у п'ятницю в західних, Житомирській і Вінницькій областях, а ще на Південному Сході, на вихідних вже в залишкових областях вночі та вранці місцями туман.

Діана Кривобок зазначила, що повітряні потоки протягом 3 днів будуть змінювати свої напрямки. Швидкість в межах 3 – 19 метрів на секунду.

Вночі в Україні переважно +2 – +7 градусів. Однак на Заході, у вихідні й на Сході 0 – -2 градуси.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +9 – +14 градусів. Лише на Закарпатті та Прикарпатті найтепліше, – до +19 градусів,

– наголосила синоптикиня.

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