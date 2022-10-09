Теплее всего в понедельник, 10 октября, будет на Юге Украины. Там средняя температура воздуха составит +10+19 градусов тепла.
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Также тепло будет на Востоке, но в некоторых регионах ожидаются дожди. Сухо будет на Западе, однако несколько более низкая температура +4+18.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что в понедельник в Украине будет немного дождь. В частности, дожди пройдут на Левобережье, а на остальной территории все же будет сухая погода.
Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12+18 градусов, что тоже достаточно комфортно,
– сообщила синоптикиня.
Также Наталья Диденко отметила, что в Киеве 10 октября не ожидается осадков. Днем воздух прогреется до +13 градусов.
Какая будет погода в городах Украины 10 октября
Ужгород – +6...+18
Львов – +4...+15
Ивано-Франковск – +5...+10
Тернополь – +4...+14
Черновцы – +5...+11
Хмельницкий – +5...+10
Ровно – +4...+14
Луцк +5...+14
Житомир – +5...+14
Винница – +5...+14
Одесса – +10...+18
Николаев – +10...+18
Херсон – +11...+19
Симферополь – +11...+17
Кропивницкий – +9...+15
Черкассы – +8...+14
Чернигов – +5...+14
Сумы – +9..+13
Полтава – +10...+15
Днепр – +10...+18
Запорожье – +11...+19
Донецк – +14...+17
Луганск – +14...+18
Харьков – +10...+16
Киев – +7...+14
Прогноз погоды на 10 октября / Фото meteoprog.ua.