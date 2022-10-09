Найтепліше в понеділок, 10 жовтня, буде на Півдні України. Там середня температура повітря складатиме +10+19 градусів тепла.

До теми Вертаємо парасолі: на Заході України температура впаде до +5 градусів

Також тепло буде на Сході, однак у деяких регіонах очікуються дощів. Сухо буде на Заході, однак дещо нижча температура +4+18.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в понеділок в Україні трішки дощитиме. Зокрема, дощі пройдуть на Лівобережжі, а на решті території все ж буде суха погода.

Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12+18 градусів, що також досить комфортно,

– повідомила синоптикиня.

Також Наталка Діденко зазначила, що в Києві 10 жовтня не передбачається опадів. Удень повітря прогріється до +13 градусів.

Якою буде погода у містах України 10 жовтня

Ужгород – +6...+18

Львів – +4...+15

Івано-Франківськ – +5...+10

Тернопіль – +4...+14

Чернівці – +5...+11

Хмельницький – +5...+10

Рівне – +4...+14

Луцьк +5...+14

Житомир – +5...+14

Вінниця – +5...+14

Одеса – +10...+18

Миколаїв – +10...+18

Херсон – +11...+19

Сімферополь – +11...+17

Кропивницький – +9...+15

Черкаси – +8...+14

Чернігів – +5...+14

Суми – +9..+13

Полтава – +10...+15

Дніпро – +10...+18

Запоріжжя – +11...+19

Донецьк – +14...+17

Луганськ – +14...+18

Харків – +10...+16

Київ – +7...+14



Прогноз погоди на 10 жовтня / Фото meteoprog.ua