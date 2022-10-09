Найтепліше в понеділок, 10 жовтня, буде на Півдні України. Там середня температура повітря складатиме +10+19 градусів тепла.
До теми Вертаємо парасолі: на Заході України температура впаде до +5 градусів
Також тепло буде на Сході, однак у деяких регіонах очікуються дощів. Сухо буде на Заході, однак дещо нижча температура +4+18.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в понеділок в Україні трішки дощитиме. Зокрема, дощі пройдуть на Лівобережжі, а на решті території все ж буде суха погода.
Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12+18 градусів, що також досить комфортно,
– повідомила синоптикиня.
Також Наталка Діденко зазначила, що в Києві 10 жовтня не передбачається опадів. Удень повітря прогріється до +13 градусів.
Якою буде погода у містах України 10 жовтня
Ужгород – +6...+18
Львів – +4...+15
Івано-Франківськ – +5...+10
Тернопіль – +4...+14
Чернівці – +5...+11
Хмельницький – +5...+10
Рівне – +4...+14
Луцьк +5...+14
Житомир – +5...+14
Вінниця – +5...+14
Одеса – +10...+18
Миколаїв – +10...+18
Херсон – +11...+19
Сімферополь – +11...+17
Кропивницький – +9...+15
Черкаси – +8...+14
Чернігів – +5...+14
Суми – +9..+13
Полтава – +10...+15
Дніпро – +10...+18
Запоріжжя – +11...+19
Донецьк – +14...+17
Луганськ – +14...+18
Харків – +10...+16
Київ – +7...+14
Прогноз погоди на 10 жовтня / Фото meteoprog.ua