Детали министр обороны рассказал на Международном ветеранском форуме, сообщает 24 Канал. Кроме того, Резников подчеркнул, что в Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам.

Обратите внимание По всей Украине проводят более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК

Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться,

– говорится в сообщении.

Ожидают, что уже где-то к середине осени удастся выйти на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Резников подчеркнул, что в настоящее время минобороны – на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией.

Зеленский выступил на ветеранском форуме

На ветеранском форуме выступил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что продолжается работа 24 на 7, чтобы украинские воины получили лучшее в мире оружие. Результатом недавних визитов украинского лидера в страны-союзницы стали по меньшей мере 4 оборонных пакета.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в этом году была основана новая политика героев.