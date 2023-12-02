24 Канал будет держать читателей в курсе событий. Пройдите в укрытие! Не пренебрегайте тревогами, ведь без причины их не объявляют. К примеру, сегодня днем в Днепре раздавались взрывы.

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Что известно о тревоге днем в субботу, 2 декабря

Сначала воздушную тревогу объявили только в нескольких областях, в том числе в Киеве. Но буквально через мгновение красных областей стало больше. Прямо на глазах красной стала почти вся Украина, за исключением двух областей, но скоро и они изменили цвет.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали в Воздушных силах в 12:08.

Мониторинговые каналы пишут, что вместе с МиГом взлетел и дозаправщик Ил, а значит, субботняя тревога может быть долгой. Россияне пытаются кошмарить украинцев.