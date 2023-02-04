По ожиданиям синоптиков в Крыму выпадет мокрый снег. Пешеходов и водителей призывают быть осторожными, ведь дороги местами укроет гололедица.
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Прогноз от Укргидрометцентра
Украинцев предупреждают о морозной погоде. В частности, температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза.
В восточных и южных областях температура воздуха будет около 0 градусов, в Карпатах ожидается 6-11 градусов мороза. В Крыму воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла.
Ветер будет царить северный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 5 февраля. По ее словам, Украина будет относиться к периферийной области циклонов и антициклонов.
Следовательно, погода в воскресенье будет неоднородной, но без особых экстрем. Кое-где выпадает снег, преимущественно небольшой. В центральных областях, на юго-востоке – без существенных осадков.
Ветер в Украине будет северного и северо-восточного направлений, умеренный. Диденко отмечает, что из-за противостояния атмосферных антиподов он может быть порывистым, к сильным порывам.
Синоптикиня напоминает, что неделя будет морозной, но без преувеличения.
Погода в городах Украины
- Ужгород – -6...-4
- Львов – -7...-5
- Ивано-Франковск – -5...-3
- Тернополь – -5...-3
- Черновцы – -5...-3
- Хмельницкий – -5...-3
- Луцк – -5...-3
- Ровно – -3...-1
- Житомир – -3...-1
- Винница – -4...-2
- Одесса – -1...+1
- Николаев – -1...+1
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – 0...+2
- Черкассы – -4...-2
- Чернигов – -4...-2
- Суммы – -4...-2
- Полтава – -4...-2
- Днепр – -3…-1
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – 0...+2
- Луганск – -1...+1
- Харьков – -1...+1
- Киев – -4...-2
Погода в Украине 5 февраля / Фото Укргидрометцентр