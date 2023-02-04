За очікуваннями синоптиків, у Криму випаде мокрий сніг. Пішоходів та водіїв закликають бути обережними, адже дороги місцями вкриє ожеледиця.

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Прогноз від Укргідрометцентру

Українців попереджають про морозну погоду. Зокрема, температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу.

У східних і південних областях температура повітря буде близько 0 градусів, в Карпатах очікують 6-11 градусів морозу. Натомість у Криму повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла.

Вітер пануватиме північний, північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на 5 лютого. За її словами, Україна належатиме до периферійної області циклонів та антициклонів.

Відтак, погода у неділю буде неоднорідна, проте без особливих екстрем. Подекуди випадатиме сніг, переважно невеликий. У центральних областях, на південному сході – без істотних опадів.

Вітер в Україні буде північного та північно-східного напрямків, помірний. Діденко зазначає, що через протистояння атмосферних антиподів він може бути рвучким, до сильних поривів.

Синоптикиня нагадує, що тиждень буде морозним, але без перебільшення.

Погода у містах України

Ужгород – -6...-4

Львів – -7...-5

Івано-Франківськ – -5...-3

Тернопіль – -5...-3

Чернівці – -5...-3

Хмельницький – -5...-3

Луцьк – -5...-3

Рівне – -3...-1

Житомир – -3...-1

Вінниця – -4...-2

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -4...-2

Суми – -4...-2

Полтава – -4...-2

Дніпро – -3…-1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -4...-2

Погода в Україні 5 лютого / Фото Укргідрометцентр