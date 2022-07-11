Закон предусматривает также закрытие всех курилок в помещениях на предприятиях. Места для курения будут определяться органами местного самоуправления.

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Обновленный перечень мест, где курение запрещено

Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Согласно документу запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

в лифтах и таксофонах;

в помещениях и территории заведений здравоохранения;

в помещениях и территории учебных заведений;

в помещениях и территории спортивных и физкультурно–оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

в помещениях объектов культурного назначения;

в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

в помещениях общежитий;

на детских площадках;

в местах общего использования жилых домов;

в подземных переходах;

в транспорте общего пользования, что используется для перевозки пассажиров, в том числе такси;

на вокзалах и станциях;

на остановках общественного транспорта;

запрещается курение в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

Обратите внимание! В настоящее время действует норма относительно возможности обустройства мест для курения: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и вокзалах.

Кальяны тоже под запретом

Новые нормы антитабачного закона предусматривают запрещение курения кальянов.

Следующие изменения антитабачного законодательства вступят в силу через год. В частности, тогда запретят и любую рекламу электронных сигарет и нагревательных изделий. Кроме того, из продажи исчезнут жидкости для ароматизации и сигареты с разными запахами.

А еще увеличится размер медицинских предупреждений: 65% упаковки сигарет будут занимать информация и фото относительно заболеваний, возникающих в результате курения. Электронные сигареты нужно будет маркировать так же, как и обычные.

Штрафы за курение: как будут наказывать нарушителей норм

Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом, предусматривает штраф 51 – 170 гривен. В случае повторного за год нарушения штраф составляет 170–340 гривен.

За размещение пепельниц, кальяна или курения предусмотрен штраф:

для субъектов (кроме заведений ресторанного хозяйствования) – в размере 1000 гривен, в случае повторного в течение года нарушения – 10000 гривен.

для заведений ресторанного хозяйства – 3000 гривен, в случае повторного за год нарушения – 15000 гривен.

Новые нормы антитабачного закона / Фото ЦОС

Где разрешено курить

Законом определяется понятие "общественное место". Объясняют, что это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами, то есть на них можно курить.

В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.

Польза новых норм: почему важно принятие антитабачного закона

По данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составило 5,56 миллиона человек.

В мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1% до 28,3%.