Закон передбачає також закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах. Місця для куріння визначатимуть органи місцевого самоврядування.

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Оновлений перелік місць, де куріння заборонене

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту;

забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Зверніть увагу! Наразі діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Кальяни теж під забороною

Нові норми антитютюнового закону передбачають заборону куріння кальянів.

Наступні зміни антитютюнового законодавства наберуть чинності через рік. Зокрема, тоді заборонять й будь-яку рекламу електронних сигарет і виробів для нагрівання. Крім того, з продажу зникнуть рідини для ароматизації та сигарети з різними запахами.

А ще збільшиться розмір медичних попереджень: 65% пакування сигарет займатиме інформація і фото щодо захворювань, які виникають внаслідок куріння. Електронні сигарети потрібно буде маркувати так само, як і звичайні.

Штрафи за куріння: як каратимуть порушників норм

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, передбачає штраф 51 – 170 гривень. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170 – 340 гривень.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1000 гривень, у разі повторного протягом року порушення – 10000 гривень.

для закладів ресторанного господарства – 3000 гривень, у разі повторного протягом року порушення – 15000 гривень.

Нові норми антитютюнового закону / Фото ЦГЗ

Де дозволено курити

Законом визначається поняття "громадське місце". Пояснюють, що це частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Тобто вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями – і там можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Користь нових норм: чому важливе ухвалення антитютюнового закону

За даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 мільйона людей.

У травні 2022 року порівняно з 2020 роком відсоток щоденних курців в Україні збільшився серед чоловіків з 38,0% до 44,4%, серед жінок з 10,8% до 14,9%, а серед усіх опитаних з 23,1% до 28,3%.

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