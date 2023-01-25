Первые поставки должны быть в начале февраля. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Кстати США передают Украине 31 танк Abrams

Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля,

– сказал министр.

Он добавил, что о сроках доставок говорят аккуратно, поскольку Россия может нанести удары по логистическим путям. Конкретного количества техники Франция также не называет по причинам безопасности.

Что этому предшествовало

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине легких танков AMX10-RC. Лекорню и тогда говорил, что получить технику ВСУ должны в течение 2 месяцев.

Известно, что Франция имеет на своем балансе 250 таких танков. Правда, в стране должны были снять их с вооружения.

Один AMX10-RC весит 16,6 тонны.

Он имеет пушку калибра 105 миллиметров.

Правда, пушка F2, которой оснащена машина, не может использовать снаряды НАТО с тем же калибром.

Украине хотят передать 80 танков

Европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на два батальона. США хотят обеспечить еще один танковый батальон. Президент Джо Байден уже объявил о передачи танков Abrams.

Издание Spiegel писало, что танки от Германии могут доставить в Украину до конца марта, а Abrams – не раньше чем через несколько месяцев.