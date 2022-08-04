В то же время оружие, которое сейчас к нам поступило, прибыло в ограниченном количестве и с ограниченными типами боеприпасов. В первую очередь говорится об американских системах HIMARS. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт, генерал-майор ВСУ Сергей Савченко.
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Однако, по его словам, во многих моментах мы смогли выровнять отношения огневой мощи наших войск и армии противника.
Я думаю, что оружие будет еще приходить. В новом пакете помощи уже есть 3 тысячи боеприпасов к HIMARS. Каких именно – деталей не раскрывают, они могут быть разными,
– добавил Савченко.
И объяснил, что эти боеприпасы – это своего рода хирургические инструменты, с помощью которых вырезают раковую опухоль – войска агрессора на нашей территории.
Новые поступления оружия будут мощнее
Достаточно сказать, что украинцы с нетерпением ожидают новых поступлений оружия, которое будет наносить еще большие потери российским захватчикам.
"То, что сейчас демонстрируют наши вооруженные силы — это еще "цветочки". А "ягодки" будут в ближайшее время. Я в этом убежден", — подчеркнул Савченко.