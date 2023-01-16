Кроме заместителя Энтони Блинкена, участие в брифинге приняли глава ОП Андрей Ермак, госпожа США в Украине Бриджит Бринк, заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий и представители военного командования.

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Стороны обсудили вызовы, связанные с агрессией России

Ермак проинформировал американских партнеров об основных событиях в Украине из-за агрессии России и выразил благодарность США за поддержку нашего государства.

Штаты не только поддерживают – Штаты уверены, что Украина, конечно, победит, и делают все для нашей победы,

– сказал он.

Андрей Ермак подчеркнул важность визита Венди Шерман в Украину, во время которого она получит информацию о ситуации в нашей стране с места событий.

В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали американскую делегацию об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений Сил обороны.

Во время брифинга был заслушан доклад о работе ПВО во время новогодних праздников и 14 января, когда Россия массированно атаковала Украину. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы восстановления поврежденных энергообъектов и мер, предпринимаемых для их защиты.

Стороны обсудили сотрудничество с международными партнерами по поддержке возобновления украинской энергетики, которым занимается помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Паетт.

Ермак подчеркнул, что поддержка в восстановлении энергетической и другой критической инфраструктуры чрезвычайно важна для Украины.

Мы настроены на открытость и прозрачность всей информации, потому что сейчас мы чувствуем: когда мы вместе в этом бою, США с нами – это очень важно и приближает победу. Но, безусловно, мы стремимся одержать эту победу, не теряя наших людей, наши города и инфраструктуру,

– резюмировал руководитель Офиса Президента.

Шмыгаль встретился с заместителем Блинкена

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи с делегацией чиновников США во главе с Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией России.

В центре нашего внимания: поддержка людей, пострадавших в результате войны, восстановление энергетики после обстрелов, финансовая поддержка,

– отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство рассчитывает на помощь США в восстановлении Украины.

"Ведь, прежде всего, эти средства будут направлены на восстановление жилья людей. Благодарны американским партнерам за весомую и ощутимую поддержку в борьбе с врагом", – резюмировал он.